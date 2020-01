Clubmeisterehrung beim Landbierabend

Bei der traditionellen Landbierparty des Motor-Sport-Clubs Holzwickede (MSC) im ADAC fanden auch die Ehrungen der internen Clubmeisterschaft statt.

Jürgen Becker führte die Siegerehrung durch und überreichte den Wanderpokal an den Sieger Frank Griese, Vorsitzender des Vereins. Platz zwei ging an den 2. Vorsitzenden Frank Neuhaus. Den dritten Platz erreichte der Ehrenvorsitzende Hartmut Dams. Wie in jedem Jahr war es ein knappes "Rennen" um die Plätze.

Für die „Meisterschaft“ werden Aktivitätenpunkte im Rahmen der gemeinsamen Vereinsveranstaltungen gesammelt. Dazu zählen die Monatsversammlungen genauso wie die Einsätze bei der Oldtimerveranstaltung und beim Holzwickeder Weihnachtsmarkt. Aber auch die angenehmen Dinge des Vereinslebens, Feiern oder organisierte Rennbesuche und Motorradrallye fließen mit in die Wertung ein.Neben dem Wanderpokal für den Sieger gab es auch gesponserte Preise für die weiteren Platzierten.

Mit einem gemütlichen Abend läutet der MSC regelmäßig das neue Clubjahr ein. Gastgeber waren Heike und Martin Jauer.