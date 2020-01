Damen-Mannschaft des JCH ist in die dritthöchste Judoliga aufgestiegen

Zum Jahresende gab es noch einige Entscheidungen, an denen fünf Judo Mannschaften des JCH beteiligt waren.

Die erste Männermannschaft trat zum Jahresende 2019 in Duisburg gegen den SSF Bonn zum Aufstiegskampf zur Judo Oberliga an. Die JCH Mannschaft musste sich klar mit 8:2 gegen starke Rheinländer geschlagen geben. Besser erging es den Damen des JCH. Sie rücken in die Judo NRW Liga auf. Somit ist eine JCH Mannschaft nun in der dritthöchsten Judoliga vertreten.

Die zweite Mannschaft des JCH erzielte nach einer spannenden Saison den dritten Platz in der Judo-Bezirksliga Arnsberg. Am Ende der Kampfzeit standen 11 Punkte bei 5 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Somit wurde der Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst. Die JCH Mannschaft trat des Öfteren nur mit einer Rumpfmannschaft an, die aber vom ersten Kampftag, hier mit den Kämpfern Julian Körner, Fabian Langer, Stefan Drage, Jakob Küper eine super Motivation und Leistung zeigten und diesen soliden Erfolg möglich machten.

Die U18 Nachwuchskämpferinnen Lea Reinecke und Ann-Cristin Pisarski wurden mit der Kampfgemeinschaft JC Holzwickede/SU Witten-Annen Dritte bei den Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften und holten eine Bronzemedaille. Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften konnte die Mannschaft keine Platzierung erzielen. Die männlichen U18 KG JCH/SUA erkämpften sich bei den Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften den unglücklichen vierten Platz und verpassten das DN Ticket nur knapp.