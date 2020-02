DEM in Stuttgart: 7. Platz für Sandra Müller

Drei Athleten des Judo Clubs Holzwickede sind bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Judo in Stuttgart angetreten. Sandra Müller kämpfte bis zum Schluss.

Teilnehmer waren Niklas Lukai in der Gewichtsklasse -60kg, Lea Reinecke -78kg und Sandra Müller +78kg. Im Kampfverlauf konnte der Gegner von Niklas Lukai einen starken Hüftwurf durchziehen, für Ippon. Niklas war somit leider aus dem Turnier ausgeschieden.Das gleiche Ergebnis unterlief Lea Reinecke, die gegen eine erfahrene Bundesligakämpferin antrat. In einem intensiv geführten Kampf musste sich Lea vorzeitig geschlagen geben, was ebenso das Aus in der ersten Runde bedeutete.

Sandra Müller in der Gewichtsklasse +78kg konnte gleich zu Beginn eine Duftmarke setzen, gegen Edelmann konnte Sandra sich vorzeitig mit Ippon durchsetzen, in einem von der Holzwickederin dominant geführten Kampf. Auch im zweiten Kampf konnte Sandra sich vorzeitig gegen Alison Bauer aus SG Eltmann mit Ippon durchsetzen.Im dritten Kampf um den Poolsieg musste Sandra sich gegen die zukünftige Deutsche Meisterin René Lucht aus Hamburg geschlagen geben.

Im letzten Kampf in der Trostrunde konnte Sandra mit einer beherzten Leistung den siebten Platz bei dieser stark besetzten Meisterschaft erkämpfen.