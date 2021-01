Unna. Erstmals wird in diesem Jahr der DFB-ePokal in FIFA 21 vergeben. Bei der Landesverbands-Trophy des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen können nun alle FLVW-Vereine um den Einzug in die nächste Runde spielen.

Derzeit läuft die Qualifikation für den bundesweiten Pokalwettbewerb, an dem Profi- wie Amateurvereine teilnehmen können. Welcher Verein und welche Spieler für den FLVW das Ticket für den sogenannten Qualifier-Finaltag lösen, entscheidet sich am 27. Januar für die PlayStation 4 und am 28. Januar für die Xbox One, jeweils ab 19 Uhr.

Die Turniersieger stellen anschließend ein jeweils drei- bis fünfköpfiges Team zusammen und treten mit diesem für den FLVW im Februar beim Qualifier-Finaltag an. In der Vorrunde des DFB-ePokals werden dann auch die 20 weiteren Landesverbands-Trophy-Sieger der DFB-Landesverbände sowie 16 regionale Amateurteams und die Profiteams vertreten sein, die die 20 Qualifikanten für die Hauptrunde ausspielen. Voraussetzung der Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem der FLVW-Vereine. Die Anmeldungen sind ab sofort auf www.flvw-esports.de über die jeweilige Turnierkarte und unter Angabe des Vereinsnamens möglich.