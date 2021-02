Sicher, etwas komisch kam es Daniela Stolpe schon vor, dass sie ihrem Sohn Justus die Schlittschuhe ausgerechnet auf den Bänken in einer Sporthalle schnürt, dicke Jacke war auch nicht nötig. Ein ganz neues Gefühl wollten die beiden testen. Eislaufen auf einer Kunststoff-Bahn. "Like-Ice“ verspricht Eislaufspaß auf dünnen Synthetic-Matten, die flexibel und schnell verlegt werden können. Der Königsborner Jugend-Eishockey-Club (KJC) testete die Neuheit als möglichen Belag für die Eissporthalle Unna, der eine Wende für die Zukunft der Halle bringen könnte.

Kalte Hände, nasse Klamotten, das gehört vielleicht bald der Vergangenheit an, sollte sich die Idee durchsetzen, die „eisfreie Zeit“ zwischen März und September mit den High-Tech-Kunststoffmatten zu überbrücken. Pläne hat KJC-Vorstand bereits:“ In Zukunft wollen wir , in Schulen und Kitas gehen, um die Kinder an das Eislaufen zu bringen.“

Energiesparen, Umweltverträglichkeit und Flexibiltät standen im Vordergrund als im Kommunal-Wahlkampf 2020 die Bündnis-Grünen den Vorschlag ins Gespräch brachten. „Schade nur, dass es keinen Ligabetrieb und keine Meisterschaften auf den Kunststoffmatten geben kann“, merkt Michael Weber allerdings an. Daher soll die Eistechnik in der Halle Unna nicht „gestrichen“ werden. Es gehe um den Sommer, um zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung der Sanierung der Eissporthalle. Da kam die Mail am 21. Dezember 2020 genau richig, in der ein Anbieter Werbung für Synthetikeis machte. Der Vorstand war begeistert, nahm Kontakt zu drei Herstellern auf, die aber teils kostenpflichtige Testbetriebe anboten. Mit „Like Ice“ kam man ins Gespräch und die Königsborner Eisfreaks wollten testen. Vorteil von „Like Ice“: Der Deutsche Eishockey-Bund hat das Material zertifiziert für das Off-Ice Training. Was den Eishockeyspielern über die "eisfreie Zeit" helfen würde.

Normale Eislaufschuhe

Für den Vorstand stellten sich neue Fragen: Wie sieht die Vermarktung aus, energetische Ausstattung, Zusammensetzung des Materials bis hin zur Entsorgung. „Schlussendlich suchten wir eine Fläche zum Aufbau.“ Da der Verein keine Geldmittel aufbringen konnte bot „Like Ice“ einen Gratis-Testbetrieb an. In 2.5 Stunden Aufbauzeit war die Bahn im Format 10 mal 20 Meter aufgestellt, inkl. Bande. In der Hellweg-Sporthalle 2, die die Stadt zur Verfügung stellte. Wegen des Erfolgs wurde die Testphase sogar verlängert. Wegen der Cororna-Schutzmaßnahmen dürfen max. 5 Personen für 15 Minuten auf die Fläche. Mit normalen Schlittschuhen. Geschliffen wird nach Wunsch direkt.

Zerkratzen erwünscht

Daniela Stolpe und ihr Sohn betreten die Fläche. Etwas Übung bedarf das Bremsen. „Man merkt es ist etwa stumpf“, merkt Daniela Stolpe an. Michael Weber erklärt die Technik. „. Wenn man läuft erhitzen sich die Kufen auf max. 60 Grad. Dann merkt man, das Gleiten wird immer leichter.“ Danach kann man alles machen wie auf dem Eis. Antreten und gleiten funktionieren. Anders als auf echtem Eis, die Fläche sollte möglichst verkratzt sein um gleiten zu können. Die Testbahn in der Sporthalle wurde sogar von Eiskunstläufern des KJC getestet. Nach Sprüngen gehen die kleinen Löcher wieder zu.Torhüter müssen sich daran gewöhnen, weil das seitliche Gleitverhalten anders ist. Kaum zu glauben, der Hersteller gibt zehn Jahre Gewährleistung, nach bisherigen Erfahrungen geht er aber von rund 20 Jahren aus.

Das Material wird anschließend recycled. Der Abrieb ist zunächst grob wird dann feiner und weniger. Laut Gutachten enthält es kein Mikroplastik, kann in die Kläranlage und dient in der Verbrennungsanlage als Hitzeverstärker.

Energiekosten: Null

Das Projekt wurde der Stadt Unna vorgestellt. Jetzt befassen sich die Planer damit und die Neuheit wird in die Sanierung der Halle einbezogen. Viel spricht dafür. Die Energiekosten für die Kälteanlage fallen weg. So benötigt etwa die Eisbahn auf dem Wintermarkt Kamen rund 90 Tsd. Euro pro Jahr, die Eissporthalle Unna mehrere 100 Tsd. Euro. Die herkömmliche Technik der Halle müsste aber in jedem Falle in Stand gesetzt werden. Aber als zusätzlich Einnahmechance hat die Kunststoffbahn gute Aussichten.

Variable Größe und Transport

Die werden benötigt. Für die Fläche der Eissporthalle, 26 mal 60 Meter, liegen die Kosten bei etwa 400Tsd. Euro komplett. Aber durch die Variabiltät sind Teilflächen etwa auf Märkten aufbaubar. „Geht man von zehn Jahren aus, hat sich die Investition gelohnt“, glaubt Michael Weber. „Zur Reinigung braucht man nur einen Staubsauger.“

Zur Finanzierung gibt es unterschiedliche Modelle. In Linz, Österreich, wird die Fläche vermietet. Hier denkt der Sportverein an Fördermittel über den Kreissportbund und die Sportstiftung NRW. Der Aspekt der Nachhaltigkeit erhöhe die Attraktivität. „Mit Blick auf den Klimawandel sollte diese Version ganz vorne liegen“, so Weber. Von den Matten hat der Hersteller weltweit rund 500 Tsd. Quadratmeter bisher verlegt. In Deutschland gibt es kleine Trainingsflächen (10x10 Meter), große in Regensburg und Malchow (Müritz).

Pluspunkt für den Eislauf-Sport: Es wird etwa 80 Prozent mehr trainiert als sonst im Sommer.

Die Testphase war ohne Eintritt und erhielt viele positive Kommentare, "Wer hier war gab positives Feedback", so Michael Weber. Sein herzlicher Dank geht an die Stadt Unna, die den Aufbau mit allen technischen Ausstattungen in der Hellweg-Sporthalle 2 ermöglichte. So wurde etwa die Lüftungsanlage wurde auf Vordermann gebracht. Nach dem Probelaufen ist für Daniela Stolpe klar: "Nicht ganz das gleiche, aber wir würden in die Eissporthalle gehen, wenn der Belag drauf wäre." Wenn Finanzierung und Planung gesichert sind könnte es im kommenden Jahr soweit sein.

Info:

Die Testphase läuft bis Samstag, 27.2.2021 einschließlich. Öffnung: 25.2.: 14 bis 19 Uhr, 26.2. 14 bis 190 Uhr und Samstag 12.30 bis 18 Uhr. jeweils 15 Minuten, FFP-2 Maske Pflicht und telefonische Anmeldung unter 0151 50650785 bei Rebeka Skurak.