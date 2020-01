Glänzender Serienstart für SuS Oberaden

Mit 24 Langstreckenläufern ist der SuS Oberaden bei der 46. Sparkassen Winterlaufserie in Hamm ins Rennen gegangen.



Gastgeber OSC 01 Hamm durfte mehr als tausend Aktive zum Serienbeginn begrüßen. Dorothee Arendsee freute sich über die Verbesserung ihrer eigenen Bestmarke auf 40:30 min und Platz 1 in der Altersklasse W35. Neumitglied Dominik Weßel (M35) war schnellster männliche SuSler und erreichte eine Zielzeit von 43:28 min (AK-Platz 30). Im zweiten Lauf an diesem Tag glänzten die Routiniers Michael-Peter Taube (M75, 55:19) mit einem Altersklassensieg sowie Jürgen Graeber (M70, 47:38) als Drittplatzierter.

Finlay Prothmann (MJU16, 49:58) ging als einziger SuS-Nachwuchsläufer gemeinsam mit Vater Stefan (M50, 44:54) an den Start und eroberte Rang 2 in seiner Altersklasse. Bei den SuS-Damen verpasste Sabine Kulik (W45) knapp einen Platz auf dem Treppchen und landete nach 47:43 min. auf Rang 4.

Die weiteren Ergebnisse: Ralf Paetzold (31. M50, 0:43:47), Matthias Kulik (63. M50, 0:46:42), Markus Marszalek (76. M50, 0:47:42), Christian Rohowski (5. M65, 0:47:49), Frank Fuhrwerk (45. M55, 0:48:07), Anja Kostrzewa (7. W50, 0:49:47), Yvonne Schneider (13. W35, 0:50:21), Dirk Wittkowski (117. M50, 0:52:02), Georg Lazowski (7. M70, 0:52:08), Thomas Schlüchtermann (128. M50, 0:53:48), Gabriele Fliege (4. W65, 0:58:58), Dagmar Schlüter (30. W55, 1:00:01), Francesco Donato (114. M55, 1:01:23), Iris Köppen (18. W60, 1:02:44), Peter Steeg (5. M75, 1:04:41), Christa Taube (6. W65, 1:04:46), Annegret Brigatt (6. W65, 1:04:46)