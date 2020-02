Marc Lenkewitz und Alexander Lehn vom TKD Zentrum Unna haben an den Deutschen Taekwondo Einzelmeisterschaften in Lünen teilgenommen und beide eine Medaille mit nach Hause genommen.

Für Marc Lenkewitz war es nach langer Verletzungspause der sechste Deutsche Meistertitel. Ein Debüt, mit dem er sich an die Spitze der Taekwondo Szene zurückgemeldet hat. Nicht umsonst hat er als Perspektivkader Athlet B inder deutschen Nationalmannschaft einen festen Platz. Das langfristige

Ziel ist die Teilnahme bei den nächsten Olympische Spielen. Dafür braucht es aber noch viel Training und viele Weltranglistenpunkte, so sein Trainer Meinolf Lüttecken. Um das gesetzte Ziel zu erreichen, sei aber auch eine mittlere bis lang angelegte Trainingsmöglichkeit durchgehend in Unna von Nöten. "Wir können eben nicht auf Außenanlagen während der Schulferien zurückgreifen, sondern sind

auf Hallen angewiesen. Schon um allein den Trainingsanforderungen des Bundestrainers und der Sportstiftung NRW gerecht zu werden", so Lüttecken weiter.

Nach guten Leistungen in den Vorrunden musste sich AlexanderLehn im Halbfinale durch eine Unachtsamkeit geschlagen geben. Aber ein verdienter dritter Platz für ihn rundet den Erfolg des Taekwondo Zentrum Unna bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften ab.