Im Auswärtsspiel gegen den ASV Hamm- Westfalen am 18.01.2020 sollte

die Spitzenposition in der Meisterschaftsrunde mit einem Sieg weiter abgesichert werden!

Die Mannschaft beim SUS Oberaden war wieder komplett einsatzfähig!

Im Heimspiel zuvor gegen den Hammer SC welches der SUS Oberaden mit 35: 21 gewonnen hatte fehlten noch Spieler.

Nach einem konzentrierten Start mit guter Abwehrarbeit stand es gegen den ASV Hamm- Westfalen bereits nach 12 Minuten 10: 3 für SUS Oberaden. Der ASV Hamm- Westfalen fand keinen Zugriff auf das Spiel. Der SUS Oberaden wechselte seine komplette Stammformation durch und alle Spieler erhielten ausreichend Spielzeitanteile. Bis zur Halbzeitpause stand es 16: 8 für Oberaden.

In der Halbzeitpause haben die Trainer die Mannschaft leicht um gestellt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging der SUS Oberaden wieder sehr konzentriert in die Partie und lies den ASV Hamm- Westfalen nicht zur Entfaltung ihres Spiels kommen. Die gut gestaffelte Oberadener Abwehr war nur schwer zu überwinden. Der SUS Oberaden zog in dieser Phase weiter auf 27: 12 davon. Mit einer weiterhin guter Abwehrleistung und druckvollen schnellen Spiel

konnte ein 36 : 17 Sieg eingefahren werden.

Die C-Jugend des SUS Oberaden ist jetzt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer mit 26: 0 Punkten und einem Torverhältnis von 422: 242 Toren.