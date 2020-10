Beim 1. Soester Mehrkampfmeeting trafen die drei erfolgreichen Leichtathletinnen Lilli Hemcke, Hannah Kalle und Mia Lüth vom TV Unna im Blockwettkampf Sprint/Sprung auf starke westfälische Konkurrenz.

Bei dem Wettkampf handelt sich um einen leichtathletischen Fünfkampf mit den Disziplinen 75m, 60m Hürden, Hochsprung, Weitsprung und Speerwurf. Während die 13-jährige Hannah Kalle bereits Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr mitbrachte, war es für die beiden zwölfjährigen Mia Lüth und Lilli Hemcke eine Premiere. Beim 60m-Hürdenlauf sorgte Hannah Kalle gleich zu Beginn für einen Paukenschlag: Mit herausragenden 10,10 Sekunden setzte sie sich nicht nur an die Spitze der Konkurrenz in ihrer Altersklasse, sondern verbesserte auch den TVU-Vereinsrekord aus dem Jahr 2014. Lilli Hemcke und Mia Lüth kamen mit 12,03 s und 12,06 s jeweils mit neuen Saisonbestzeiten ins Ziel.

Beim Weitsprung gelang es nur Mia Lüth mit 4,43 m den Kontakt zur Spitze zu halten. Lilli Hemcke blieb mit 4,03 m im Rahmen ihres Leistungsvermögens, währen Hannah Kalle bei allen drei Versuchen weit vor dem Brett absprang. Im Hochsprung konnten alle drei Mädchen an ihre Vorleistungen anknüpfen und verloren gegenüber der starken Konkurrenz nur leicht an Boden. Allerdings musste Lilli Hemcke den Hochsprung mit Knieproblemen bei übersprungenen 1,29m aufgeben. Diese behinderten sie auch weiter beim Speerwerfen und beim abschließenden 75m-Sprint, sodass sie nicht mehr ihre besten Leistungen abrufen konnte. Sie erzielte am Ende 1936 Punkte.

Hannah Kalle hielt mit 23,47 m im Speerwerfen den Kontakt zur Spitze. Mia Lüth steigerte sich auf 14,58 m. Mit dem 75m-Lauf wurde der Wettkampftag beendet. Und wieder war es Hannah Kalle, der wie zu Beginn des Wettkampftages ein furioser Lauf gelang. Mit 10,09 s lag sie in dieser Disziplin weit vor den Konkurrentinnen und verbesserte gleichzeitig den TVU-Langzeitrekord auf dieser Strecke aus dem Jahr 1988. Am Ende reichte ihre Punktzahl von 2370 Punkten zu einem guten dritten Platz in der Altersklasse W13, nur knapp hinter den beiden Erstplatzierten. Mit 10,86 s über die 75 m eroberte auch Mia Lüth in ihrer Altersklasse W12 den dritten Platz mit insgesamt 2093 Punkten.