Arbeiten im Lockdown ermöglichen durchgehende Öffnung des Bades im Sommer

Wo sonst die Schwimmsporthalle Bergenkamp in den Sommerferien zwischen drei und sechs Wochen geschlossen werden musste, nutzen die Wirtschaftsbetriebe Unna die Corona-Zeit, um die anfallende Reparaturarbeiten schon jetzt durchzuführen.

Fit für die Zukunft

„Somit können wir den Badegästen auch in den Sommerferien durchgehend die Möglichkeit des Schwimmens anbieten, sofern es die Pandemie dann zulässt“, sagt WBU-Geschäftsführerin Ines Brüggemann. Rund 35.000 Badegäste besuchen pro Jahr die Schwimmsporthalle. Hinzu kommen noch etliche Vereine und die Unnaer Schüler.

Seit Anfang Januar sind Handwerker in der Schwimmsporthalle tätig, tauschen im Sportbecken beschädigte Fliesen am Boden und an den Wänden aus und verfugen diese neu. Darüber hinaus wurden die Schwallwasserkammern gereinigt und desinfiziert, die Lüftungsanlage wird noch komplett gereinigt und defekte Einlaufdüsen erneuert.

Schließung während der Sommerferien vermeiden

„Wir sind froh darüber, dass die beauftragten Firmen uns schon früher zur Verfügung stehen und wollen die jetzige Zeit sinnvoll nutzen, um Reparaturen und Erneuerungen in der Schwimmsporthalle umzusetzen, damit wir eine auf Schließung in den Sommerferien verzichten können.“, erklärt WBU-Geschäftsführerin Ines Brüggemann.

In den letzten 30 Jahren technisch immer auf dem neuesten Stand

Eine Neuerung ist dabei der Türluftschleier, der künftig dafür sorgt, dass die kalte Luft draußen bleibt und nicht beim Öffnen der Tür bis in die Umkleidekabinen zieht. „Damit bleibt die Innentemperatur für unsere Badegäste konstant. Dies wird sich vor allem im Foyer bemerkbar machen“, erläutert Ines Brüggemann.

Durch fortlaufende Investitionen ist die inzwischen 30 Jahre alte Halle technisch nach wie vor auf dem neuesten Stand.