Joachim Seiffert holt zwei Bronzemedaillen

Joachim Seiffert (M60) vom SuS Oberaden erzielte bei den in Erfurt ausgetragenen Deutschen Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften zweimal den dritten Platz.

Unter den 1.150 gemeldeten Aktiven aus allen Landesverbänden Deutschlands gehörte Joachim Seiffert in den Wurfdisziplinen Kugelstoß, Diskus- und Speerwurf zum Favoritenkreis auf vordere Platzierungen. Mit guten Weiten errang er zwei Bronzemedaillen im Speerwurf (45,74m) und Kugelstoßen (12,78m) und einen 4. Platz im Diskuswurf (43,59m). Damit konnte er seine DM-Sammlung auf mittlerweile 15 Medaillen erhöhen (4x Gold, 3x Silber, 8x Bronze). Günter Ebeling stieg erstmals bei einer DM in seiner neuen AK M80 mit dem Diskus in den Wurfring. Mit einer neuen Vereinsrekordweite (25,57m) sicherte er sich einen 5. Rang. Beide SuS‘ler waren mit Organisation und Zeitablauf der Meisterschaft, den vorbildlichen Sportanlagen und auch den eigenen Leistungen trotz einiger Reisestrapazen ins thüringische Erfurt sehr zufrieden.