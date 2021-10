Führungswechsel bei den Schwimmfreunden Unna: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung übergab der 1. Vorsitzende Erhard Münstermann nach 36-jähriger Tätigkeit sein Amt in jüngere Hände.

Um diesen Wechsel reibungslos zu ermöglichen, hatte der Verein 2019 einmalig zwei gleichberechtigte 2. Vorsitzende gewählt: Jörg Wagner und Dirk WinkeIkötter. Beide haben sich in Vorgesprächen auf eine Aufgabenverteilung geeinigt. Der 54-jährige Jörg Wagner übernimmt das Amt des 1. Vorsitzenden, Dirk Winkelkötter wird sein Stellvertreter. Die Versammlung dankte beiden mit einer einstimmigen Wahl.

Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Erhard Münstermann anschließend zum Ehrenvorsitzenden ernannt, der den Schwimmfreunden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Auch die weiteren Vorstandswahlen brachten einen einstimmigen Vertrauensbeweis. So wurde Peter Schnepper erneut als Geschäftsführer gewählt. Siegfried Casparby, seit nunmehr 20 Jahren für die SFU-Finanzen verantwortlich übernimmt weiterhin das Amt des Kassenwartes. Den Sportbereich führen auch zukünftig Michael Baumhoff (seit 2005 Wasserballwart} und Silke Wende, die als Schwimmwartin durch die sich ständig veränderten Bedingungen im Übungsbetrieb besonders gefordert war und für ihr großes Engagement besonders gelobt wurde. Die Schwimmfreude Unna sehen sich damit im Vorstandsbereich weiterhin gut aufgestellt. Für eine erfolgreiche Arbeit in der Schwimmsporthalle ist aber eine schnellstmögliche Rückkehr in den vor Beginn der Pandemie gewohnten Übungsbetrieb erforderlich. Darüber hinaus hofft man auf weitere Unterstützung durch das Übungsleiterteam, um dem großen Interesse aus dem Kinder- und Jugendbereich gerecht werden zu können: Wer hier mithelfen möchte ist herzlich willkommen.

Ein berechtigter Wunsch ist ebenfalls ein Neustart des Wettkampfsports der seit März 2020 nicht mehr stattfinden konnte. Das 120-jährige Bestehen soll 2022 eventuell gemeinsam mit dem Jubiläum des Bornekampbad-Vereins entsprechend gefeiert werden.