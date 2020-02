Jugend-Fußballer des SG Massen wählen den Jugendvorstand

Noch vor der Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball haben die Junioren ihren Vorstand gewählt.

Gewählt wurden: Raimund Zibelnik (2. Jugendleiter), Fabian Wirtz (Jugendsprecher), Reinhard Kontze (Geschäftsführer), Nadine Vertgewall (Kassiererin), Luca Stork (Jugendsprecher) und Reiner Rehkop (1. Jugendleiter). Außerdem die weiteren Vorstandsmitglieder Marvin Weischer, Andreas Kram, Jörg Hladik-Bock als sportliche Leiter für unterschiedliche Altersgruppen sowie als Beisitzer Jörg Heinrich.

In der General- Versammlung am 8. März muss das Ergebnis noch bestätigt werden. Besonders geehrt und verabschiedet wurde als Geschäftsführer Günter Richter, der dieses Amt 28 Jahre lang inne hatte - zudem Bianca Hladik, die den Spielbetrieb aller 15 Juniorenmannschaften in den letzten Jahren gemanagt hat. Die SGM besetzt momentan noch alle Jahrgänge komplett mit eigenen Mannschaften - ohne auf Spielgemeinschaften zurückgreifen zu müssen.

Am Sonntag, 8. März, soll auf der Jahreshauptversammlung der SGM-Abteilung Fußball wieder ein 1. Abteilungsleiter gewählt werden. Diese Position ist seit zwei Jahren vakant - seitdem übernehmen Yannick Reimann und Roman Spielfeld als gewählte 2.und 3. Abteilungsleiter die Position kommissarisch. Die Mitglieder treffen sich um 18 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Massen (Melanchthon-Haus), Kleistr. 8.

Zudem wird aus den Gruppen der Senioren, Damen, Jugend, Alt-Herren und Schiedsrichter berichtet und zurückgeblickt auf die vielen Aktionen und Turniere des letzten Jahres. Bekannt gegeben wird die Planung für 2020. Der amtierende Vorstand hat sich Ziele gesetzt und will die Zukunft der Fußballer ambitioniert gestalten. Da auch Beitragsfragen erörtert werden, erwartet der Verein eine gute Resonanz passiver und aktiver Mitglieder bei dieser weichenstellenden Versammlung.

Weitere Jahreshauptversammlungen bei der SG Massen:

Fußball-Alt-Herren: Samstag, 29. Februar, um 18 Uhr im Vereinsheim Karlstr. 15a

Turnen: Mittwoch, 11. März, um 20 Uhr im Sportheim Karlstr. 15a

Hauptverein: Freitag, 27. März, um 18 Uhr im Sportheim, Karlstr. 15a

Förderverein der Fußballer: Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Vereinsheim Karlstr. 15a

Eingereicht von Peter Hiddemann