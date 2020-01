Kickboxen- Anfängerkurs für Kinder

Einen Leichtkontakt-Anfängerkurs in Kickboxen können Kinder an den Samstagen 15. und 22. Februar in der Familienbande Kamen testen.

Kampfsportlehrer Alan Crist (schwarzer Gürtel 4. Dan) bietet den Kurs für Kinder von 8 bis 13 Jahren an. Kostenlos können die Mädchen und Jungen am Training an der Bahnhofstraße 46 teilnehmen. Der Kurs startet um 16 Uhr. Schwerpunkte des Trainings sind koordinative Übungen sowie die Förderung einer ganzheitlichen, körperlichen Entwicklung. „Karate fördert die Disziplin, Koordination und Konzentration. Es ist eine ideale Sportart für Kinder“ , so Alan Crist.