Donnerstag, 23 September 2021 10:00 Uhr

Am Start 64 „Zweitklässler“

und mit dabei auf der Laufstrecke Schulleiter Matthias Landsberg und Lehrer David Kurz . Bevor es aber auf die ca. 320 m vom Schulhof, kurz über den Hellweg und dem Fritz Steinhoff Weg zurück zum Parcours auf dem Schulhof ging hieß es: „Warm-up“ unter Anleitung von Schulleiter Matthias Landsberg.

Foto © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Tag 3 beim Sponsorenlauf 2021 an der Schillerschule Unna - Am Start 64 „Zweitklässler“ „Warm-up“ unter Anleitung von Schulleiter Matthias Landsberg

hochgeladen von Jürgen Thoms

Das am Eingangstor der Schule zu lesende Motto: Schillerschule: „Eine Schule die Kinder in Begwegung bringt“ wurde an diesem Tag gelebt.

Schnell noch das Gruppenfoto und dann ging es los. Wir starten immer zu Viert, so Matthias Landsberg. Es gab aber nach den ersten Starts kein Halten mehr und dann rannten alle mit dem Ziel: Möglichst viele Runden und Stempel zu schaffen. Das fünfköpfige Stempelkontrollteam hatte reichlich zu tun.

Hintergrundinformationen zum Lauf



Mit dem diesjährigen Sponsorenlauf wollen wir Andere in den Blick nehmen die unsere Hilfe gebrauchen können, so Schulleiter Matthias Landsberg und nicht nur unseren Förderverein unterstützen. Unser Lauf heißt deshalb: Helfen! „AHR“ber sicher!, weil wir die Grundschule Bad Neuenahr unterstützen wollen, die durch die Hochwasserkatastrophe in unseren Sommerferien sehr schlimm getroffen worden ist.



Weiter geht es mit dem Sponsorenlauf

Am Freitag, 24. September der Jahrgang 3

Den Abschlussbericht mit weiteren Fotos finden Sie nach dem 24. September hier auf Lokalkompass.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Tag 3 beim Sponsorenlauf 2021 an der Schillerschule Unna - Am Start 64 „Zweitklässler“



Schillerschule Unna

Städt. Gemeinschaftsgrundschule

- Primarstufe -

Massener Hellweg 7a

59427 Unna

» Willkommen in der Schillerschule!