Manfred Heinz bleibt an der Spitze

Die Handballer des SuS Oberaden haben Anfang März ihren Abteilungsleiter Manfred Heinz einstimmig wieder ins Amt gewählt.

Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Oberliga sei die Situation im Seniorenbereich derzeit nicht einfach, so Manfred Heinz. Die erste Mannschaft kämpft in der Verbandsliga um den Klassenverbleib. "Wir werden es aber schaffen", so der alte und neue Mann am Ruder der SuS-Handballer. Neben Heinz wählten die Grün-Weißen auch Marco Marciniak als Geschäftsführer erneut in sein Amt. Neue Kassiererin ist Nadine Nowak, unterstützt wird sie von Klaus Wabner als 2. Kassierer. Zu Kassenprüfern wurden Michael Kreutzer und Torben Reiß von den Mitgliedern ernannt.

Auch der Jugendvorstand wurde von der Versammlung bestätigt. Helmut Lindemann (Jugendleiter), Markus Kurr (Stellvertretender Jugendleiter), Ann-Kathrin Dietz (Geschäftsführerin), Hans-Joachim Neureiter (2. Geschäftsführer), Dirk Jaschinski und Melanie Eggenstein (Beisitzer) sowie die Jugendsprecher Björn Jeuter und Mika Kurr werden die Geschicke des Nachwuchs damit im kommenden Jahr bestimmen.