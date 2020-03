Auch die für das kommende Wochenende angesetzten Westdeutschen Meisterschaften der Altersklasse weiblich U18, finden nicht statt.



Gut sechs Monate hat sich das Organisationsteam um Andreas Roth, 1. Vorsitzender des VVH, in die Vorbereitungen der zweiten Westdeutschen Meisterschaften in Folge in den Hilgenbaumhallen hineingekniet. „Es tut mir aufrichtig Leid, dass die Meisterschaften nicht stattfinden können, aber die aktuelle Situation erfordert diese Maßnahme, um Schlimmeres zu vermeiden“, erklärt Andreas Roth und ergänzt: „Einerseits wollen und müssen auch wir dafür Sorge tragen, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 („Corona“) greifen und andererseits wollen wir natürlich unseren Teil dazu beitragen.“

Der VVH-Vorsitzende Roth bedankt sich bei all seinen Sponsoren und Partnern, die diese Meisterschaften zu einem besonderen Sportereignis in Holzwickede geformt hätten, er dankt seinem Orga-Team mit Karina Merkel, Britta Rautert, Nina Fait, Holger Klingelhöfer, Tim Blechschmidt, Oliver Freitag, Bernd Schulte und von Jens Ole Wilberg für das hervorragende Engagement und er zieht den Hut vor allen Sportlern, die sich auf die Volleyball-Wettkämpfe eine ganze Saison lang vorbereitet haben und nun keine Titelkämpfe austragen können. „Ich hoffe, dass wir 2021 einen erneuten Versuch starten können, denn aufgeschoben, ist für uns nicht aufgehoben. Vielleicht finden ja zumindest die Westdeutschen Kronen Mixed Meisterschaften im August wieder auf unserer vereinseigenen Beachanlage an der schönen Flöte statt“, blickt Roth schon mal mit einem Augenzwinkern in die sonnige und sandige Zukunft beim 1. Volleyball-Verein Holzwickede.