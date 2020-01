La-Ola-Soccer-Halle Feldstr./Massener Str.116 59423 Unna - Samstag, 11. Januar 2020 bis Sonntag 12. Januar 2020

Teams aus ganz Deutschland

werden sich ab Samstag miteinander sportlich messen. Es ist wohl das bundesweit größte Soccer-Hallen-Damen-Turnier und lebt von der einzigartigen Atmosphäre der 4 Netz- und Bandenumspannten Kunstrasen-Courts.



Zu sehen gibt es extrem schnelle Spiele bei wenigen Unterbrechungen. „Fliegende Wechsel" in unbegrenzter Anzahl sind erlaubt, um gerade den weit angereisten Vereinen viel Spielpraxis zu garantieren. Es werden auch alle Placierungen in verschieden leistungsstarken Gruppen ausgespielt.

Eine „Nabelschau" im Damen-Fußball und die Möglichkeit, als heimische Mannschaft auf Vereine auch außerhalb des üblichen Kreisgebietes zu treffen, um sich sportlich besser einordnen zu können. Ein Blick auf die anstehenden Hallen-Kreis-Meisterschaften und Rückserie auf dem Feld.

Die Rahmenbedingungen für das Turnier

Jeweils 4 Feldspielerinnen und eine Torfrau bilden ein Team. Die Spielzeit beträgt 10 Minuten. Turnierstart ist am Samstag um 12:00 Uhr - das Ende ist ca. gegen 18:00 Uhr .

Am Sonntag sind die Spiele von 10-16 Uhr, incl. der Finalspiele. Alle Informationen sind der Vereins-Homepage„sgmassenfussball.de" zu entnehmen - kurzfristige Anmeldungen sind sogar jetzt noch möglich in Einzelfällen. Persönliche Informationen dazu erteil der Vorstand - insbesondere der SGM-Damentrainer Martin König: Tel. 02303-772576 oder 0162-2147152, bzw. per Mail: martin.koenig(at) ecolab.com.

Die Imbiß- und Getränke-Versorgung außerhalb und in der Halle übernimmt nach einiger Unterbrechung jetzt wieder ein Team der Sportgemeinschaft Massen. Es gibt auch wieder das reichhaltige Kuchen-Büfett.



Der Eintritt für Zuschauer ist frei!