„Sabine“ bremst 15km-Starter in Hamm

Waren die Wetterverhältnisse beim 10km-Auftaktrennen der Hammer Winterlaufserie noch optimal, stellte der zweite Lauf die Aktiven des SuS Oberaden während des Sturms "Sabine" vor eine besondere Herausforderung.

Schon beim Einlaufen auf der Rundbahn des Jahnstadions stellten wohl die meisten der fast 900 Langstreckenläufer des 15km-Wettbewerbes fest, dass an diesem Tag die Lauftaktik zwingend auf die Windrichtung abgestimmt werden musste , um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Während auf dem ersten Teil der Wendepunktstrecke die starken Windböen die Läufer von hinten aus dem Tritt brachten, war der Großteil des Rückweges am Kanal und auf der Deichkrone der Lippe von starkem, rasch zunehmendem Gegenwind und damit hohem Krafteinsatz geprägt.

Dorothee Arendsee (M35) bewies abermals ihr Talent und bewältigte die schwierigen Verhältnisse mit dem Zieleinlauf nach 1:03:58 Std. und dem Altersklassensieg. Sabine Kulik (W45, 1:14:00, 6. AK), Anja Kostrzewa (W50, 1:17:24, 5. AK) und Gabriele Fliege (W65, 1:32:13, 5. AK) festigten mit guten Platzierungen ihre Ergebnisse in der Gesamtwertung der Serie. Auch bei den männlichen SuS-Läufern konnten Christian Rohowski (M65, 1:15:12, 5. AK), Jürgen Graeber (M70, 1:17:45, 4. AK) und Peter Steeg (M75, 1:40:52, 5. AK) gute Voraussetzungen für den letzten Lauf der Serie, den Halbmarathon über 21,097km, am letzten Februar-Sonntag schaffen, um dann in der Endwertung der 46. Hammer Winterlaufserie ganz vorne mit dabei zu sein. Die weiteren Ergebnisse: Ralf Paetzold (45. M50, 1:11:05), Markus Marszalek (66. M50, 1:14:03), Frank Fuhrwerk (34. M55, 1:14:09), Matthias Kulik (77. M50, 1:15:56), Georg Lazowski (7. M70, 1:22:09), Yvonne Schneider (15. W35, 1:22:12), Thomas Schlüchtermann (107. M50, 1:23:11), Dirk Wittkowski (117. M50, 1:26:14), Iris Köppen (13. W60, 1:41:33)