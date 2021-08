Eine gelungene Veranstaltung

Am letzten Sonntag im Juli hatten die Fußballer der Sportgemeinschaft Massen e.V. zu einem Sponsorentag eingeladen.



Yannick Reimann 2. Abteilungsleiter: „Seitdem ich im Vorstand mitarbeiten darf, und das sind nunmehr bereits 8 Jahre, hatten wir ein solches Event für unsere Sponsoren noch nicht auf die Beine gestellt. Für die Zukunft ist es uns wichtig den Kontakt zu pflegen und den Partnern immer wieder ein Stück SGM zurückgeben zu können. Des Weiteren können unsere Partner dieses Event nutzen, um sich kennen zu lernen und um ihr Netzwerk zu erweitern.“

Der Einladung folgten gut 22 Sponsoren (zzgl. Begleitpersonen wie Ehepartner, Kinder, Unternehmenspartner). Sie wurden auf der Sportanlage von Schäfers Grillstube mit Köstlichkeiten vom Grill und von der Damenmannschaft mit kalten Getränken rundum versorgt. Ein weiteres Highlight war das Torwandschießen in der Halbzeit des Testspiels der ersten Mannschaft, dass die Firma ACADEMY Fahrschule Hainer + Meyer für sich entscheiden konnte.

Treue in einer schwierigen Phase



Bei herrlichem Wetter haben sich die anwesenden Firmen bei uns wohl gefühlt. Auf diese Veranstaltung können wir für die Zukunft definitiv aufbauen. Es wurden viele großartige Gespräche geführt und wir haben gutes Feedback bekommen. Wir können uns nicht oft genug bei unseren Partnern für die Unterstützung in den letzten eineinhalb Jahren bedanken. Unserem Verein in einer solch schwierigen Phase die Treue zu halten macht selbst mich sprachlos, so Roman Spielfeld 1. Abteilungsleiter.