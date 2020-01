TLV Rünthe startet mit größter Walkinggruppe

Die Walker des TLV Rünthe sind mit dem Preis für die größte teilnehmende Walkinggruppe aus Bönen zurückgekommen.

Mit acht Teilnehmern starteten die Rünther am 35. Bönener „Lauf am Förderturm“. Start- und Zielbereich ist der markante Förderturm. Die Veranstaltung läutet in der Region am Hellweg traditionell das Läuferjahr ein. Die Gruppe aus Rünthe stellte den geselligen Aspekt gemeinsamer sportlicher Betätigung in den Vordergrund und blieb auf der Strecke zusammen. Lediglich Winfried Rebel testete seine Form und absolvierte die Distanz über zehn Kilometer etwas ambitionierter. Die Zeiten der Walker des TLV Rünthe:Winfried Rebel 1:21:51 Std., Theo Niggemann 1:30:27 Std., Ralf Arnold 1:30:51 Std., Giacomo Pilo 1:32:15 Std., Ulrich Schweins 1:32:21 Std., Manuela Oppitz 1:30:34 Std., Sabine Bröcker 1:32:18 Std., Renate Luig 1:32:22 Std.