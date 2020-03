Wenige Dinge versetzen einen Judoka in größere Spannung als der Moment, in dem er seinen Gegner auf der Matte mit einer kurzen Verbeugung begrüßt. Insbesondere dann, wenn dieser Gegner der erste seit beinahe zehn Jahren ist.

Am vergangenen Freitag, den 6. März ereigneten sich bei den diesjährigen Kreismeisterschaften im Judo in der Turnhalle der Profilschule in Lünen genau solche Momente, da neben den regelmäßig mit Turnierkämpfern vertretenen Vereinen aus Unna, Lünen, Hamm und Dortmund dieses Mal auch eine Auswahl aus Lünern in insgesamt zwei Gewichtsklassen antrat.

Unterstützt von ihrem Trainer Stefan Klusenwirth, Leiter der Judo-Abteilung des TVE hatten sie sich in den vorigen Wochen intensiv auf dieses Turnier vorbereitet, bei dem es zwar keine Qualifikationen für die Bezirksliga, wohl aber eine beachtliche Menge an Erfahrungen zu sammeln gab. Ideal war das Turnier also für all jene, die entweder schon seit einer langen Zeit nicht mehr gekämpft hatten und für die, die nun zum ersten Mal in ihrer Judolaufbahn an einem Turnier teilnehmen. Und doch war eine gewisse Aufregung im Vereinsbus des TVE zu spüren, als sich die Mannschaft auf den Weg nach Lünen machte, wo sie auf Turniererfahrene Kämpfer aus dem ganzen Kreis treffen würden. Der Blaugurtträger Laurenz Schönborn kämpfte beispielsweise in einer Gruppe mit insgesamt sechs Kämpfern, die allesamt mit beachtlichen Techniken aufwarteten. Aufgrund der Erfahrungen, die er in seiner Jugend mit der damaligen Mannschaft des TVE gesammelt hatte, erkämpfte sich Laurenz jedoch den dritten Platz in seiner Gewichtsklasse.

Zeit für Gratulationen gab es jedoch während des Turniers kaum, da auch Nils Schremmer (1.Kyu) und Karl Helbig (2.Kyu) in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo einige Kämpfe zu bestreiten hatten. Nils, der wie auch Laurenz das letzte Mal vor vielen Jahren auf einem Turnier gekämpft hatte und Karl hatten im Laufe des Turniers sehr mit der Passivität ihrer Gegner zu kämpfen, weshalb viele ihrer Kämpfe sich über lange Zeit erstreckten. Dann schließlich, gen Ende des Turniers, als die meisten Kraftreserven bereits aufgebraucht waren, trat Trainer Stefan Klusenwith noch einmal zur Matte, um sich ein Aufeinandertreffen der besonderen Art anzusehen: Da sie in der selben Gewichtsklasse angetreten waren, war auch ein Kampf zwischen Nils Schremmer und Karl Helbig unausweichlich. Mit viel Elan mobilisierten die beiden TVE-Kämpfer am Ende noch einmal alle Kräfte, wobei es keinem von beiden gelang, eine wirkungsvolle Wertung gegen den anderen zu erzielen. Der Kampf entschied sich schließlich durch einen Strafpunkt zugunsten von Nils, der dadurch den für den dritten Platz nötigen Sieg verbuchen konnte.

Jeder der TVE-Kämpfer zog aus diesem spannenden Abend ein ganz persönliches Fazit. Hatte es bei dem einen an der Kondition gemangelt und bei dem anderen schlichtweg an Erfahrung, stand jedoch am Ende des Abends fest, wie es ab jetzt beim Training jeden Freitag in den Hellweg-Sporthallen in Unna weitergehen würde: Mehr Kampftraining und Turniervorbereitung. Außerdem, davon sind die Judoka aus Lünern fest überzeugt, gibt es noch viel mehr Kinder und Jugendliche im Bereich des TVE, die in Zukunft die Turniere im Kreis und eventuell sogar auf höherer Ebene mit Erfolg bestreiten können. Und von den Gegnern in Lünern verabschiedet sich Karl Helbig mit den Worten: „Bis spätestens nächstes Jahr!“