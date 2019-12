Feuerwehrgerätehaus Mittelstraße 12 59427 Unna-Massen Samstag, 21. Dezember 2019 ab 12:00 Uhr

Zu einem Einsatz für den Förderverein

der Freiwilligen Feuerwehr Unna Massen hatte Löschgruppenführer Bernd Tepe seine Feuerwehrleute im Einsatz. Er ist ist auch Vorsitzender im Förderverein.

Schnell waren auch an diesem Samstag wieder die 250 Portionen der leckeren Erbsensuppe zum Preis von 3,50 Euro verkauft. Die Suppe konnte vor Ort verzehrt oder im mitgebrachten Topf mit nach Hause genommen werden.

„Großartig“ und „aus dem Massenpott schmeckt es am besten“. So haben es viele der Erbsensuppenfans im Feuerwehrgerätehaus gesehen.

Darüber konnten sich die beiden „Chefköche“ Uwe Tepe und Benjamin Kissel besonders freuen. Sie haben den „Chefkoch“ an der Feldküche Bernd Tepe, der leider nicht hier sein konnte bestens vertreten. Und ich füge noch hinzu: Die Feuerwehr kann vieles und besonders gut kochen kann sie auch.

Hintergrund zu der Aktion

Mit der finanziellen Unterstützung des im Herbst 1999 gegründeten Fördervereins können wir uns auch Dinge leisten, für die es keine außerordentlichen finanziellen Mittel gibt, so Uwe Tepe.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Im Einsatz für den „Förderverein“ der Freiwilligen Feuerwehr Unna Massen