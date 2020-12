Erstmals in ihrer Geschichte vergibt die Dr. Jürgen Gesling Stiftung den 'Dr. Jürgen Gesling Preis'. Durch die insgesamt rund 46.000 Euro, die dabei ausgeschüttet werden, profitieren viele bedürftige Menschen, soziale Einrichtungen und Institutionen im Kreis Unna.

Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Thomas Meyer übergab der Vorsitzende der Dr. Jürgen Gesling Stiftung, Helge Rosenstengel, die symbolischen Spendenschecks. Ort der Übergabe war Anfang Dezember das „Café Doro“ des Tafel Unna (Dorothenstraße 32 in Unna).

Von Hospiz bis Kinderschutzbund

Aufgeteilt in mehrere Spenden gingen die rund 46.000 Euro unter anderem an das Heilig-Geist-Hospiz, den Bürgerverein Alte Heide, den Kinderschutzbund Unna, die Gruppe „Foodsharing Fröndenberg“, die Jüdische Gemeinde Unna, den Heerener TC 75, die Suchthilfe Unna sowie die Tafel Unna.

„Laut unserer Satzung können wir ein breites Spektrum von Vereinen und Institutionen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie der Erziehung. Zusätzlich Aus- und Weiterbildungen sowie in Notlage geratene Bürger. Teilwiese vergeben wir die Spenden zweckgebunden, teilweise kommen sie der grundsätzlichen Arbeit der Institutionen zugute“, beschreibt Rosenstengel.

Damit das Ziel erreicht werden konnte, hatten der Vorsitzende und sein Team einen bewusst einfach gehaltenen Antrag entwickelt, der seit April auf der Stiftungsseite verfügbar war.

Preis: Ablauf und Aufruf

Über die Bewerbungen der Organisationen, die unterstützt wurden, entschied der Vorstand der Stiftung in mehreren Sitzungen. Der 'Dr. Jürgen Gesling Preis' soll auch zukünftig vergeben werden. Um die positive Wirkung für die Region weiter zu verstärken, ruft Rosenstengel alle Bürger sowie Unternehmen im Kreis Unna auf, sich an der Aktion zu beteiligen: „Spenden sie an unsere Stiftung und wir sorgen dafür, dass das Geld dort ankommt, wo es im Kreis Unna, z.B. Lünen, Werne, Kamen, Fröndenberg oder Selm am dringendsten benötigt wird.“

Unterstützung für den Kreis Unna

Parallel zum 'Dr. Jürgen Gesling Preis' vergibt die Stiftung auch weiterhin Einzelspenden. Davon profitierten seit dem Tod des Stiftungsgründers und Namensgebers im Jahr 2015 bereits unterschiedlichste Einrichtungen in der Region. So gingen beispielsweise jeweils 10.000 Euro an die jüdische Gemeinde Unna und die LebensLuft Wohngemeinschaft Unna. „Für die Tafel und ihre extrem wichtige Arbeit in Unna haben wir das bislang umfangreichste Hilfsprojekt gestemmt und ein ganzes Gebäude samt Grundstück kaufen können.“, erläutert der Vorsitzende.

Weitere Informationen unter: https://www.dr-gesling-stiftung.de/

Über die 'Dr. Jürgen Gesling Stiftung'

Die Dr. Jürgen Gesling Stiftung ist vom Namensgeber am 21. Juni 2013 gegründet und anerkannt worden. Der Stiftungsgründer Dr. med. dent. Jürgen Gesling verstarb am 30. März 2015 im Alter von 71 Jahren und hat sein Vermögen in die Stiftung überführt. Gemäß seines Willens sollen mit dem Geld Menschen in Not unterstützt werden. Die Vorstände Thomas Meyer und Helge Rosenstengel setzen diesen letzten Willen um. Seit April 2020 wird dazu unter anderem der „Dr. Jürgen Gesling Preis“ an Bedürftige im Kreis Unna vergeben. Unabhängig vom 'Dr. Jürgen Gesling Preis' wurden bislang unter anderem die Tafel Unna, die jüdische Gemeinde Unna und die LebensLuft Wohngemeinschaft Unna mit Mitteln der Stiftung unterstützt.