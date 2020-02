Anmeldeverfahren der Gesamtschulen in Unna ist abgeschlossen

Insgesamt 267 Viertklässler haben sich im vorgezogenen Anmeldeverfahren an den beiden Gesamtschulen in Unna angemeldet, 160 an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn und 107 an der Peter-Weiss-Gesamtschule.

An der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn hat sich ein Anmeldeüberhang ergeben, daher auch die Entscheidung für das vorgezogene Anmeldeverfahren. Die Anmeldungen an der Peter-Weiss-Gesamtschule sind im Rahmen der Kapazitäten.Nicht aufgenommen werden in Königsborn auf Basis eines durch den Rat der Kreisstadt Unna gefassten Beschlusses die Kinder, die in ihrer Gemeinde über eine eigene Gesamtschule verfügen. Darüber hinaus wird auch eine Anzahl von Kindern aus Unna sowie aus Nachbarkommunen ohne eigene Gesamtschule nicht an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn aufgenommen werden können.

Im Rahmen des vorgezogenen Anmeldeverfahrens wurde erneut von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Zweitwunsch abzufragen. Hierdurch kann allen Eltern bzw. ihren Kindern, die sich im vorgezogenen Anmeldeverfahren für die Schulform Gesamtschule entschieden haben, in diesem Jahr ein entsprechender Platz angeboten werden, wenn auch nicht immer an der gewünschten Schule.

Das reguläre Anmeldeverfahren der Realschule und der Gymnasien sowie der Hauptschulen in Bönen und Holzwickede startet in der nächsten Woche zu den bekannten Zeiten.