Anregungen und Verbesserungsvorschläge beim Treffen der TGH

Bei der alljährlichen Mitarbeiterversammlung des TGH gab es viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge von den ehrenamtlichen Mitarbeitern.



Die sportliche Leitung freute sich über eine hohe Anzahl an Übungsleitern und Übungshelfern in der Dudenrothhalle. Die Abteilungsleiter stellten Berichte aus den Abteilungen und Verknüpfungspunkte in der Trainingsarbeit vor. Danach konnten Erlebnisse und Erfahrungen in gemütlicher Runde bei kleinen Snacks ausgetauscht werden.