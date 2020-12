Strahlende Gesichter gab es bei den Kund*innen und Mitarbeiter*innen der Tafelausgabestelle Massen, als neben den üblichen Lebensmitteln auch noch Weihnachtsgeschenke ausgeteilt wurden.

Die Massener Bevölkerung und darüber hinaus einige Massener Institutionen hatten bei der „Weihnachtspäckchen-Aktion 2020“ der Tafelausgabe Massen mitgemacht und reichlich gespendet. Anders als in den vorigen Jahren konnte wegen der Corona-Pandemie nicht auf die Sammelstelle im Seniorenzentrum Obermassen zurückgegriffen werden. Diesmal hatte sich der "Frisörsalon Müllensiefen" in der Kleistraße bereit erklärt, als Sammelstelle zu dienen. Dort stand ein Bollerwagen, der in den vergangenen Wochen immer wieder reichlich gefüllt wurde. Neben diesen vielen Einzelspendern gab auch dieses Mal wieder "Fa. Schnepper & Freunde" sowie die Neuapostolische Gemeinde am Koppelweg.

Die Mitarbeiter um Marie-Louise und Uwe Schlüter hatten so am letzten Tafelausgabe-Tag des Jahres doch einiges mehr zu leisten: So wurde im Melanchthonsaal neben den "normalen" Tafelkisten ein Bereich für die Weihnachts-Päckchen geschaffen. Zur Ausgabezeit ab 12 Uhr wurden dann die Kunden – wie zur "Corona-Zeit" üblich, einzeln hereingerufen. Über die "Desinfektions-Schwelle" ging es dann in den Gemeindesaal, wo schon die Tafelkisten – je nach Haushaltsgröße gestaffelt – auf die Kunden warteten. Nachdem die Kunden ihre Lebensmittel verstaut hatten, erhielten sie – bevor sie den Gemeindesaal über den Notausgang verließen – die gespendeten Päckchen. Allen 40 Kunden der Tafelausgabe Massen und ihren Familien konnte damit eine freudige Entlastung für die Weihnachtstage zuteil werden.