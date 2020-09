Die SGV-Abteilung Balve veranstaltet am Sonntag, 27. September, zum 39. Mal ihren traditionellen Balver Wandertag. Damit der Wandertag aufgrund der Corona Pandemie nicht komplett ausfallen muss, bietet die Abt. Balve dieses Mal eine abgespeckte Variante an, bei der Start und Ziel die Balver Höhle ist. Die traditionelle Veranstaltung an der SGV-Hütte bei Kaffee und Kuchen, Erbsensuppe oder Bratwurst und kalten Getränken, muss ausfallen. Angeboten werden 5, 12 und 23 km. Das Startgeld beträgt 3 Euro, Kinder zahlen 1,5 Euro. Es gibt einen detaillierten Wanderplan, kostenlosen Tee an den Verpflegungsstellen und die extra für den Wandertag angefertigte Wandernadel. Zwei Touren werden von den Wanderführern Jürgen Treibel (12 km) und Werner Morr (23 km) angeboten. Abfahrt mit Rucksackverpflegung ist um 9 Uhr an der AOK mit Pkw in Fahrgemeinschaften mit Kostenbeteiligung. Es dürfen nur zwei Familien im Auto gemeinsam fahren. Gäste sind willkommen. Maske müssen mitgebracht werden. Anmeldung bei Jürgen Treibel Tel. 02378/869323 oder 0172/2395959.