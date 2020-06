Berufliches Gymnasium Unna feiert seine Abiturienten

Alles anders als geplant - das schien das Problem der Abiturprüfungen in diesem Schuljahr zu sein. Aber jetzt ist diese Hürde auch am Hellweg Berufskolleg Unna von der kleinen Klasse der Informationstechnischen Assistenten ITA AHR genommen worden.

Die Abiturient*innen gehen hinaus in eine sicherlich unbestimmte Zukunft, haben aber insgesamt gute Leistungen erreicht und fühlen sich als Informatiker „gut vorbereitet für die digitale Welt“, so die Klassen- und Schulsprecherin Giulia Weiß, die mit ihren Kommilitonen positiv in die Zukunft blickt.

Wie schon zuvor für die C- Bildungsgänge (FHR) hatten Schulleitung, Lehrer*innen und der Förderverein HBU für die Abiturienten eine kleine Feierstunde unter dem Slogan des Liedes „ An hellen Tagen" von Johannes Oerding vorbereitet und überraschten alle Schüler*innen mit einer Sonnenblume und einer Design-Taschenlampe.

Die Absolventen:

Marlon Becker

Philipp Erik Jung

Francine Keller

Marc Oelschläger

Raphael Pauls

Giulia Weiß