Die Sozialpädagogische Initiative Unna (SPI Unna) profitiert vom Telefonieren in der Cloud. Bei der effizienten Kommunikation und Organisation ihrer täglichen Arbeit unterstützt die virtuelle Telefonanlage IP Centrex von DOKOM21 die über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Auch bei der schnellen und einfachenEinrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, die aufgrund der Coronakrise notwendig wurden, war die softwarebasierte Telefonanlage für die Einrichtung der Jugendhilfe in Unna sehr hilfreich.

Freier Träger der Jugendhilfe

Die Sozialpädagogische Initiative Unna ist seit über 30 Jahrenein freier Träger der Jugendhilfe. Rund die Hälfte der 400 Beschäftigten ist in der Inklusionsassistenz von Kindern mit besonderem Förderbedarf als Schulbegleitung tätig. Der Bereich Inklusion wird von einem fünfköpfigen Leitungsteam koordiniert, das an einem eigenen Standort arbeitet, der mit in die softwarebasierte Telefonanlage eingebunden ist. „Durch die IP Centrex ist unser Team stets optimal erreichbar“, sagt Sabine Mertens, kaufmännische Leiterin Sozialpädagogische Initiative Unna e.V. und nennt einen weiteren Vorteil: „Eine Mitarbeiterin, die viel im Büro unterwegs ist, arbeitet gerne mit Headset, das sie ganz bequem mit der Anlage verbinden kann. Dabei kann sie sich während des Telefonierens frei im Büro bewegen.“

Offener Ganztag und Bildungswerk

Die SPI Unna betreut mehrere Grundschulen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule und hat drei Kindertagesstätten in ihrer Trägerschaft. Im Auftrag des Jugendamtes leistet der Verein zudem Hilfen zur Erziehung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. „Dieses Team hat bei der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen ganz besonders von der virtuellen Telefonanlage profitiert. Die Installation verlief einwandfrei", so Mertens. Der Verein betreibt zudem ein eigenes Bildungswerk an einem weiteren Standort, der ebenfalls in die Telefonanlage eingebunden ist.