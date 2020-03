Bibliothek im zib bleibt ab Dienstag geschlossen. Veranstaltungen sind abgesagt

Die Bibliothek im zib bleibt ab Dienstag den 17. März, bis auf weiteres geschlossen.

Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Die Verantwortlichen bitten darum, die Bibliothek nur in wirklich dringenden Angelegenheiten aufzusuchen. Dies minimiert die Ansteckungsgefahr für Besucherinnen und Besucher und für die Angestellten der Bibliothek. Gerne stehen die Mitarbeitenden auch für telefonische Anfragen zur Verfügung. Viele Anliegen könnten auch per E-Mail geklärt werden.

Da sich niemand durch ablaufende Leihfristen genötigt fühlen soll in die Bibliothek zu kommen, werden zunächst bis zum 18. April keinerlei Säumnisgebühren erhoben, teilen die Verantwortlichen auf ihrer Seite mit. Die Onleihe24.de biete jedem die Möglichkeit, Medien auszuleihen, ohne dass er oder sie ihr Heim verlassen müssen.

Sämtliche Veranstaltungen werden zunächst bis zum 18. April abgesagt. Genaueres finden Interessierte unter: Bibliothek im zib.