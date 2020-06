Blut spenden am 15. Juni in der Stadthalle

Auch in besonderen Zeiten bleibt Blut spenden wichtig. Deshalb benötigt das Deutsche Rote Kreuz immer wieder ausreichend Blutspenden.

Nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Wochen und Monaten.Blut spenden kann Leben retten. Der nächste Blutspendetermin in Unna findet am Montag, 15. Juni, von 12 bis 15.30 Uhrin der Stadthalle Unna, Parkstr. 44

statt.