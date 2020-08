Die Coronapandemie dauert noch an und betrifft weiterhin viele Lebensbereiche. So steht auch beim Bürger-Schützen-Verein Unna (BSV) das sportliche und traditionelle Leben im Verein weitestgehend still.

Der Trainingsbetrieb findet unter Auflagen zwar schon wieder statt, jedoch sind die Wettbewerbe weiterhin ausgesetzt. Das hält den BSV aber nicht davon ab, sich regelmäßig auch zu geselligen Treffen zusammenzufinden. Das ins Leben gerufene Stammtischprojekt zur Unterstützung der heimischen Gastronomie fand am vergangenen Freitag in der Gaststätte Am Kurpark statt.

Die feuchtfröhliche Runde saß zunächst im dortigen schönen Biergarten, musste aber dann aufgrund der „Feuchte von oben“ in die Innenräume wechseln. Die launige Runde der Schützenschwestern und –brüder legte sich ins Zeug, die Einnahmeverluste der Gaststätte etwas auszugleichen. Der BSV pflegt somit sein Leitmotiv „Stark durch Eintracht“ nicht nur innerhalb des Vereins, sondern sendet diese Signale auch nach außen in die Stadtgesellschaft hinein.

Der nächste Termin ist festgelegt und findet am Freitag, 11.09.20, ab 19.00 Uhr statt. Der Treffpunkt ist das Restaurant Foyer auf der Massener Straße 32.