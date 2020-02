Bürgermeister freut sich über Schülergruppe aus Andalusien

Eine Schülergruppe aus der andalusischen Stadt Jaén durfte Unnas Bürgermeister Werner Kolter begrüßen.

Die 14 Schülerinnen und Schüler haben am fünften Schüleraustausch ihrer Unnaer Partnerschule, der Peter-Weiss-Gesamtschule, teilgenommen. Sie waren eine Woche in Unna und haben am regulären Schulunterricht teilgenommen. Außerdem haben sie an einem gemeinsamen Projekt mit den Unnaer Jugendlichen zum Thema „Kulturelle Unterschiede unserer Städte“ gearbeitet. Auf dem Programm standen auch Ausflüge nach Dortmund und nach Münster, um die Geschichte dieser zwei in ihrem Charakter unterschiedlichen Städte kennenzulernen.