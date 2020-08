Ein Bücherschrank für Mühlhausen/ Uelzen

Vom Gedanken bis zur Umsetzung vergingen gerade einmal zehn Monate. Danach konnte der neue Bücherschrank für das Doppeldorf Mühlhausen/ Uelzen enthüllt und eingeweiht werden.

Mit der Tatkräftigen Unterstützung des Aluminumwerks Unna konnte das Projekt „Bücherschrank“ realisiert werden. Voll ausgestattet mit Solar und Licht wurde der Bücherschrank mit zahlreichen Bürgern eingeweiht und auch bestaunt. Der Dipl. Ing. Zak hat die Elektrik und den Solaranschluss ausgetüftelt und installiert. "Das wir nun tatsächlich unseren „Urwunsch,“ die Tauschbücher in einer aufgearbeiteten Telefonzelle anbieten können, freut uns ganz besonders", so die Vorsitzende des BHVs (Bürgerhausverein Mühlhausen/Uelzen), Bärbel Risadelli. Der erste staunende Bürger, der zufällig vorbeikam, entnahm dem Bücherschrank das Buch der hundertjährigen Geschichte des Aluminumwerks. "Ein Dank geht auch an die Stadtwerke Unna, die es ermöglicht haben, den Standort am alten Trafohaus in Mühlhausen zu nutzen."