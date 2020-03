So bunt wie die neuen Flyer ist auch die Bandbreite der Angebote der Evangelischen Jugend in Unna.

Die Mitarbeitenden um Jugendreferent Philipp Kleffner haben jetzt das Programm zusammengestellt und in gedruckter Form herausgebracht.Der Flyer gibt Auskunft über alles, was von jetzt an bis zu den Sommerferien angeboten wird. Offener Treff für Groß und Klein, Fußball, Kinderchor, Kinderkirche, KinderFerienSpaß oder der Wheel Sliding Contest.

Neben den Flyern bleibt aber die Mund-zu-Mund-Werbung die wichtigste Informationsquelle für Kinder und Jugendliche. Deshalb bittet Jugendreferent Philipp Kleffner: „Bitte weitersagen! Die Programme sind in allen Gebäuden der Evangelischen Kirchengemeinde Unna erhältlich.“ Auf Anfrage gibt es sie auch direkt bei Kleffner (Tel. 02303/ 83390). Er weist auch auf eine besonderes Highlight hin: „Jetzt schon als Tipp vorab: am letzten Schultag vor den Sommerferien, also am 26. Juni, findet nachmittags am Jona-Haus an der Eichenstraße ein großes Sommerfest für Kinder, Jugendliche und ihre Familien statt.“ Dazu und zu allen anderen Angeboten laden die Mitarbeitenden herzlich ein.