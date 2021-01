Die Ev. Jugend Holzwickede und Opherdicke will in diesem Sommer mit einer Gruppe Jugendlicher die Reise in den Norden antreten und zwei Wochen im Land der Elche verbringen.

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause geht es in diesem Jahr wieder für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren vom 30. Juli bis zum 15. August auf Schwedenfreizeit. Ziel wird ein großzügiges Gruppenhaus mit gemütlichen Schlaf-Bungalows und weitläufigem Außengelände in Hamneda im Süden Schwedens sein. Umgeben von Wäldern, Seen und Wiesen können die Jugendlichen zwei Wochen voller Spaß, Abenteuer und Gemeinschaft erleben. Hierfür braucht es umfassende Hygienekonzepte, denn bei allem Spaß steht für die Ev. Jugend vor allem auch die Sicherheit der gesamten Reisegruppe an erster Stelle.

Spiel, Sport, Kreativität sowie entspannte Stunden stehen auf dem Programm. Geleitet wird die Freizeit von einem Team junger Erwachsener, die langjährige Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit haben und pädagogisch geschult sind.Endlich wieder Gleichaltrige zu treffen und Abwechslung geboten zu bekommen nach so einer langen Zeit des Abstandes und der ständigen Absagen ist für Jugendliche ein großes Thema und unglaublich wichtig. Es wird Zeit für Sommer und Spaß - Lockdown und Homeschooling werden zu Hause gelassen.

Hygienekonzepte für die Freizeit und für die Unterkunft vor Ort werden erstellt, der Kontakt zu Außenstehenden soll während der Freizeit weitestgehend gemieden werden, um einem Infektionsgeschehen vorzubeugen. Außerdem bieten das Gruppenhaus und das Außengelände so viel Platz, dass eine flexible Freizeitgestaltung, ggf. in mehreren Kleingruppen, möglich ist.

Auch bei finanziellen Sorgen kann die Ev. Jugend Holzwickede und Opherdicke Sicherheit bieten: Da die Jugendfreizeit unter das Pauschalreiserecht fällt, fallen den Familien keine Kosten an, sollte die Freizeit von Seiten des Veranstalters abgesagt werden. Wenn es Familien in dieser Zeit oder generell schwer fällt die Kosten für die Schwedenfreizeit aufzubringen, dann können sie sich sehr gerne vertrauensvoll an den Jugendreferenten Hendrik Lemke oder Pfarrer Philipp Reis wenden. Niemand soll aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben müssen.

Ein kurzer Trailer, der Lust auf die Schwedenfreizeit 2021 machen soll, ist auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite der Ev. Jugend zu finden. Flyer inklusive der Anmeldung sowie weitere Informationen erhalten Interessierte zu den Öffnungszeiten im Ev. Gemeindebüro (Goethestr. 4) oder auf Anfrage. Zudem sind alle wichtigen Unterlagen und Informationen unter folgendem Link abrufbar: https://kurzelinks-de/Freizeitinfos

Bei Fragen steht Jugendreferent Hendrik Lemke zur Verfügung: Tel. 0157/ 35579780 oder E-Mail unter: evjugendhowi@gmail.com.