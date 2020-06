Ferienprogramm unter freiem Himmel

Das Thema „Natur“ spielt beim diesjährigen Sommerferienpass des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Unna eine große Rolle.

Auch bedingt durch die Corona-Pandemie finden viele Angebote vor der Haustür und im Freien statt. Fahrten zu Ferienparks beinhaltet das aktuelle Angebot aus diesem Grund nicht. „Wir haben viele schöne Angebote vor Ort, und man sieht, dass Unna auch einiges zu bieten hat“, sagt Unnas Beigeordnete Kerstin Heidler und hat dabei solche Programmpunkte wie „Kreuz und quer durch den Kurpark“ oder auch die Radtour nach Hemmerde im Auge.

Schon jetzt findet das corona-bedingt reduzierte Angebot großen Anklang. Viele Kinder haben sich schon angemeldet. Besonders beliebt sind aktuell die Angebote Slackline oder auch Bogenschießen. „Ein großer Dank gilt wieder den Vereinen, Einrichtungen und Institutionen in Unna, die sich umfangreich an der Durchführung des Ferienpasses beteiligt haben. Ohne dieses große ehrenamtliche Engagement wäre die Durchführung des Programms in dieser Form nicht möglich“, sagt Kerstin Heidler.

Kostenpflichtige Angebote müssen vorab im Kinder- und Jugendbüro bar bezahlt werden, spätestens drei Tage nach Anmeldung. Dies ist kontaktlos und unter Einhaltung von Hygienebestimmungen möglich. Bei der telefonischen Anmeldung erteilt das Kinder- und Jugendbüro dazu Auskunft. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der aktuellen Situation gegebenenfalls die teilnehmenden Beiträge höher ausfallen." Eltern verpflichten sich bei der Teilnahme an Ferienangeboten (siehe erweiterte Einverständniserklärung), ihre Kinder nicht zu einer Veranstaltung zu schicken, sofern Anzeichen einer infektiösen Erkrankung bestehen.

Die Einverständniserklärung steht als Download zur Verfügung oder kann im Kinder- und Jugendbüro abgeholt werden. Wichtig: Die Einverständniserklärung bitte unbedingt zu jedem Angebot voll-ständig ausgefüllt und von den Eltern unterschrieben mitnehmen. Die Kinder müssen zum Veranstaltungsort gebracht werden oder können, je nach Alter der Kinder, selbstständig anreisen.

Jedem Kind sollte eine Alltagsmaske/Mund-Nasen-Bedeckung mit zu den Veranstaltungen gegeben werden, falls sich der Mindestabstand kurzfristig nicht einhalten lässt.

Freie Plätze gibt es noch für folgende Angebote:

Schnitzdiplom: 30. Juli, ab 9 Jahre

Radtour nach Hemmerde: 11. Juli, 8-10 Jahre

Kinderolympiade: 6. August, 8-12 Jahre

Seepferdchen in einer Woche: 27.- 31. Juli, 6-10 Jahre

Kreuz und quer durch den Kurpark: 2. und. 9. Juli, 6-10 Jahre

Sommeratelier auf dem Land: 2. Juli, 9-14 Jahre

Fußballtennis: ab 29. Juni (1. – 3. Ferienwoche) jeweils Montag, Mittwoch, Freitag, 9-12 Jahre und 13-16 Jahre

Hellweg Museum: 3. Juli, 6-10 Jahre

Nordic Walking: 1., 8. Juli, 15.7., 6-12 Jahre

Waldabenteuertag am Möhnesee: 17. Juli, 6-12 Jahre

Tennis im Kurpark: 6. Juli, 7. Juli, 3. August, 4. August, 6-17 Jahre

Im Kompostland: 2. Juli, 5-7 Jahre