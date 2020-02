Freunde aus Weißrussland zu Gast im Ev. Kirchenkreis Unna

Eine Woche lang waren Gäste aus Vilejka (Weißrussland) im Evangelischen Kirchenkreis Unna zu Besuch.

Mit einem gemeinsamen Frühstück wurden sie im Kreiskirchenamt durch Superintendent Hans-Martin Böcker (4.v.r.) begrüßt. Aus der langjährigen Partnerschaftsarbeit zwischen dem Ev. Kirchenkreis Unna und dem Kinderkomitee in Vilejka ist inzwischen eine tiefe Freundschaft geworden. Seit rund 26 Jahren gab es gegenseitige Besuche und zahlreiche Hilfsprojekte. Die Delegation aus Weißrussland rund um den Partnerschaftsvertreter Nicolai Giro (7.v.r.) reiste diesmal zur Feierstunde von Udo Ruppenstein (5.v.r.) an. Er hatte die humanitäre Hilfe für Vilejka in den 1990er Jahren angestoßen und gilt als Initiator der Freundschaft. Nun wurde er in die Altersteilzeit verabschiedet.

Während ihres Aufenthalts in Unna verbrachten die Gäste aus Weißrussland viel Zeit mit ihren Freunden und unternahmen gemeinsame Ausflüge. Sie besichtigten unter anderem die Warsteiner Brauerei, besuchten das Musical „Tanz der Vampire“, nahmen an einer BVB-Stadionführung sowie einer Stadtführung durch Unna teil. Auch Gespräche mit der Kirchengemeinde Methler und dem Kirchenkreis standen auf dem Programm.