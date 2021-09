Auf „Ihre“ Feuerwehrleute, die freiwillig Dienst tun, lässt Andrea Flessenkämper nichts kommen. „Nur leider fehlt überall der Nachwuchs.“ Afferdes Ortsvorsteherin wirbt kräftig für das Ehrenamt. Sie ist eine der erfahrensten „Kümmerer“ unter den acht Ortsvorstehern. Beruflich als Medizinisch-Technische Assistentin sehr eingespannt findet sie trotzdem Zeit, mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben.

Woher kommt das Engagement: Seit über 30 Jahren ist Andrea Flessenkämper in der Kommunalpolitik aktiv, anfangs in Königsborn. Als sie Anfang der 90er nach Afferde zog, wollte sie sich engagieren. Wobei: „Ich wohne hier, aber ein Teil meines Herzens schlägt für Königsborn.“ Dort fühlt sich Afferde angegliedert, wenngleich der Ort ohne Kern durch die Autobahn geteilt ist. Statt Schulen und Kirchen hat Afferde Kindergarten, Bürgerhaus, Sportverein und eben die Freiwillige Feuerwehr. Einrichtungen, die sich zum ehrenamtlichen Engagement eignen. „Dazu lade ich die Afferder ganz herzlich ein, ohne geht es nicht.“ Aber es gibt auch andere Probleme. Vandalismus und neuerdings auch Diebstahl auf dem Dorffriedhof. Andrea Flessenkämper erhält Anrufe, wieder wurde Gradraub betrieben. Täter sind kaum dingfest zu machen erfuhr sie von der Polizie. Es handele sich um fahrende Banden. Die Glocke und Stücke eines Zauns wurden bereits geklaut, von Gräbern verschwinden Leuchten. Ausgerechnet am Ort der Stille, einem beliebten Begegnungsort in Afferde.

Mit den Bürgern ist Andrea Flessenkämper im Gespräch, da bedarf es keiner Bürgersprechstunde mehr. Drei Mal hat sie es im Bürgerhaus angeboten, gesessen, gewartet, vergeblich. „Das ist nicht nötig“, hörte sie später. Denn am liebsten setzt Andrea Flessenkämper sowieso auf persönlichen Kontakt.

Drei Fragen an … Andrea Flessenkämper

Frau Flessenkämper, welche Ziele haben Sie sich als Ortsvorsteherin gesetzt?

Wir sind ja ein Verbindungsstück zwischen Massen und Königsborn, geteilt durch die Autobahn. Ich möchte den ländlichen Charakter und ein friedliches Miteinander weiter pflegen.

Was bewegt die Bürger in Afferde?

Bürger fragen nach der Möglichkeit, eine zweite Bank auf dem Friedhof zu installieren. Das geht nicht sofort, aber ich bleibe dran. Schäden an Wegen durch Baumwurzeln sind Thema und viele sehnen sich nach Treffen in Gemeinschaft, was Corona kaputt gemacht hat.

Wie wird Afferde fit für die Zukunft?

Mit schnellem Internet scheint Afferde gut versorgt, denn eine Bürgerversammlung zu dem Thema wurde kaum besucht. Wir sind ein Wohnort und stolz auf die Mischung in Afferde. Junge Familien sind zugezogen, die Kinder spielen auf der Straße. Hier geht das noch und das soll so bleiben. Was wir haben möchten wir erhalten.

Info

Den schnellsten Kontakt zu Andrea Flessenkämper finden Bürger per Tel. 02303 65025.