Landhaus Püttmann - 58730 Fröndenberg-Frömern - Freitag, 13. August 2021 ab 15:00 Uhr

Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. (Dalai Lama)

So hat es auf der Einladung, die Ursula Mützner und Pieter Bot im Namen des Vorstands verschickt haben, gestanden. Mit dem Landhaus Püttmann hatten die beiden Vorstandsmitglieder eine gute Wahl getroffen.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt vom Sommerfest 2021 des Parkinson Forums Unna e.V. im Landhaus Püttmann

60 Mitglieder waren gekommen

Die Corona-Schutzverordnung lässt zurzeit Feste in diesem Rahmen zu und wir freuen uns, dass wir dieses Sommerfest als Getestete, Genesene und Geimpfte durchführen können. Die letzte Zusammenkunft unserer Gruppe war am 04.September 2020 im Katharinen Hof. Das ist genau 343 Tage her, so der stellv. Vorsitzende Gerhard Kulik bei der Begrüßung.

Foto © Jürgen Thoms - Sommerfest 2021 des Parkinson Forums Unna e.V. im Landhaus Püttmann - stellv. Vorsitzender Gerhard Kulik

Die Zeit bis jetzt war für uns alle je nach Situation geprägt von Ruhe und Aufregung, Niedergeschlagenheit und Begeisterung, wir waren erwartungsvoll und frustriert, hoffnungsvoll und verzweifelt und waren nicht immer auf Freude und Trauer vorbereitet. Und gerade den Trauernden unter uns möchten wir in der schwierigen Zeit des Abschieds vom lieben Menschen unser Mitgefühl durch eine kurze stille Zeit unsere Anteilnahme ausdrücken. Ich bitte euch nun eine Minute inne zu halten, sagte Gerhard Kulik.

Dann war das Mikrofon frei



Mit der Geschichte: „Großtante Emilies Sommerkuchen“, eine fröhliche Kindergeschichte für Senioren zum Vorlesen,

Foto © Jürgen Thoms - Sommerfest 2021 des Parkinson Forums Unna e.V. im Landhaus Püttmann

stimmte Ursula Mütznerdie Gäste auf den Tag ein. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchenessen an festlich gedeckten Tischen war ein großes Gesprächsbedürfnis, nach dem fast vollständigen Erliegen der regelmäßigen Kontakte durch die Corona-Pandemie, zu spüren.

Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag von Helmut Ponto am Akkordion. Musikwünsche wurden erfüllt

Foto © Jürgen Thoms - Sommerfest 2021 des Parkinson Forums Unna e.V. im Landhaus Püttmann

und auch die Vorstandsmitglieder Gerhard Kulik und Ursula Mützner bewiesen am Mikrofon dass sie singen können.

Vor dem gemeinsamen Abendessen nutzten einige an diesem schönen Sommertag noch den Außenbereich des Landhauses für Gesprächsrunden.

Es war rundum ein schöner und gelungener Tag und das Motto des Pakinson Forums Unna e.V. „Gemeinsam sind wir stark“ wurde gelebt.

Alles war stimmig

Landhaus Püttmann als Gastgeber richtig gewählt. Das Team mit Chefin Cristel Püttmann hat dazu beigetragen, dass sich die Parkinsonmitglieder hier wohlfühlten.



Informationen zum

» Parkinson Forum Unna e. V.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt vom Sommerfest 2021 des Parkinson Forums Unna e.V.