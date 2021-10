"Hier stehe ich, ich kann nicht anders!" ist der Ausruf, der den Abendgottesdienst am Samstag, 30. Oktober, in der Paul-Gerhardt-Kirche in Königsborn unter der Leitung von Elke Markmann im Oktober begleitet und prägt.

Was tun oder wie leben wir, wofür andere uns kritisieren oder ablehnen? Was ist mir wichtig, wofür möchte ich einstehen? Welche Überzeugung vertrete ich, auch wenn andere dagegen sind? Um diese und andere Fragen dreht es sich im Gottesdienst. Natürlich gibt es auch wieder ein Anspiel zum Thema, das zum Nach- und Mitdenken anregen soll.

Der Gospelchor Sunlight Voices der Gemeinde untermalt den Gottesdienst unter Leitung von Sarah Heckner wieder mit viel Gesang und Freude. Start ist um 18 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche, es wird herzlich eingeladen.