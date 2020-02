Hendrik zur Weihen bleibt Leiter der Unnaer Feuerwehr

Unnas Bürgermeister Werner Kolter ernannte Stadtbrandinspektor Hendrik zur Weihen für weitere sechs Jahre zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Unna und händigte ihm die Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten aus.

Auch der Beigeordnete Dirk Wigant gratulierte Hendrik zur Weihen, der seit 2014 Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Unna ist.Ein klares Votum für Hendrik zur Weihen gab es bereits in der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung der Unnaer Feuerwehr bei der der Kreisbrandmeister Thomas Heckmann alle Feuerwehrangehörigen zur Bestellung des stellvertretenden Wehrleiters befragte. Der Unnaer Stadtrat hat daraufhin in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 beschlossen, Hendrik zur Weihen in seinem Amt für weitere sechs Jahre zu bestätigen.

Stadtbrandinspektor Hendrik zur Weihen bildet zusammen mit seinen Stellvertretern Olaf Weischenberg, der gleichzeitig auch den Bereich Feuerschutz und Rettungswesen der Stadt Unna leitet, und Michael Hartmann weiterhin das Leitungsteam der gesamten Unnaer Feuerwehr.