Einen 250-Euro-Spendenscheck an die Umweltbeauftragte der Emscherquellgemeinde übergab - kurz vor Beginn des Holzwickeder Stadtradeln-Wettbewerbes - der Leiter der Sparkasse in Holzwickede, Dirk Röller.

Wie bereits in den Vorjahren wird die Spende von 250 Euro der ortsansässigen Sparkassenfiliale im Rahmen der Prämierung für das beste Team mit den meisten Gesamtkilometern pro Teammitglied verwendet.

Über das Preisgeld konnte sich zuvor 2017 und 2018 bereits zweimal die Holzwickeder Ortsgruppe des ADFC unter dem Teamnamen „Howibiker“ freuen. Bei der letzten Teilnahme der Gemeinde am Fahrradwettbewerb 2019 wurde das „Team Rot“ unter Teamkapitän Friedrich-Wilhelm Schmidt zum Sieger in der Teamwertung gekürt.

Sonderkategorien Schule und Familie



Ein besonderer Dank gilt daher neben den fleißigen Holzwickeder Radfahrern vor allem den Sponsoren wie der Holzwickeder Sparkasse, welche die Durchführung des Wettbewerbes durch ihre Unterstützung erst ermöglichen.

Neben der Auszeichnung der besten Einzelfahrer und Teams werden in diesem Jahr zudem die Sonderkategorien Schule und Familie prämiert. Unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zudem tolle Preise im Rahmen einer Tombola verlost.

Der neue Teilnehmerrekord

In Anbetracht des starken Teilnehmerfeldes beim diesjährigen Holzwickeder Stadtradeln bleibt es bis zuletzt spannend, wer auf dem Treppchen in der Team- und Einzelwertung landet. Ganz besonders erfreut ist die Gemeindeverwaltung über die zahlreichen Anmeldungen der ansässigen Firmen und Vereine. Der neue Teilnehmerrekord von derzeit 223 registrierten Radlern macht deutlich, dass der Klimaschutz und der Umstieg auf das umweltschonende Verkehrsmittel fest in der Gemeinde verankert sind und immer stärker in den Vordergrund der Holzwickeder rücken.

Am Wettbewerb teilnehmen

Weitere Fahrradfreunde, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören, dürfen sich noch bis zum Ablauf des dreiwöchigen Aktionszeitraumes am Freitag, 11. Juni, unter www.stadtradeln.de/holzwickede registrieren und am Wettbewerb teilnehmen.

Mehr Infos

Bei Fragen zur Anmeldung oder dem Stadtradel-Wettbewerb in der Gemeinde Holzwickede steht die Stadtradeln-Koordinatorin, Tanja Flormann unter Tel. 02301/915-414 oder: holzwickede@stadtradeln.de zur Verfügung.