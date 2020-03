Der Bürger-Schützen-Verein Unna (BSV) besetzte anlässlich der Jahreshauptversammlung am 08.03.20 einige Positionen im Vorstand neu.

Zunächst wurde der im vergangenen Jahr verstorbenen Schützenschwester Gisela Appelhoff gedacht.

Der Vorsitzende, Peter Ehlert, gab den anwesenden 34 Mitgliedern in seinem Jahresbericht einen kurzen Abriss über eigene vergangene Veranstaltungen sowie die zahlreichen Besuche befreundeter Schützenvereine. Besonders stellte er heraus, dass der BSV im letzten Jahr 30 Mitglieder neu aufnehmen durfte. Zudem konnte der Vorstand eine neue Satzung im letzten Jahr verkünden, die eine Neustrukturierung der Vorstandspositionen nach sich zog. Nach diesem Rückblick machte er auf die bevorstehende Abnahme der Kleinkaliber-Anlage sowie des Vogelstandes aufmerksam.

Im Anschluss folgte der Bericht der Schießsportleiterin Petra Ehlert. Sie stellte die zahlreichen Teilnahmen an Wettbewerben mit den größtenteils sehr positiven Ergebnissen dar. Neben Vereins-,Kreis- und Bezirksmeisterschaft erinnerte sie daran, dass der Verein sich über die Teilnahme von Anke Straube an der Deutschen Meisterschaft sehr gefreut habe. Neben den Rundenwettkämpfen bildeten die Sportschütz(inn)en auch wieder eine Ligamannschaft. Petra Ehlert gab überdies einen Ausblick auf die nächste bevorstehende Veranstaltung, den traditionellen Schuss in den Mai.

Nach der Vorstellung des Kassenberichtes wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Daran schloss sich die Wahl einiger Vorstandsposten an. Werner Claus, der auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

1.Vorsitzender Peter Ehlert, 2. Vorsitzender Joachim Wehner, Geschäftsführerin Ute Ceschinski, Schatzmeister Andreas Neumann, Oberst Markus Schmidt, Sportleiterin Petra Ehlert, stellvertretender Sportleiter Alfred Preus, Jugendleiter Lutz Hose, Presseoffizierin Sarah Göldner, Beisitzer Sicherheit Klaus Göldner, Sozialwartin Brigitte Wiechers und Beisitzer Technik Manfred Schmidt.

Zu Kassenprüfern berufen wurden Rolf Steinrücke, Susanne Ritter und Karsten Kahlfeld.

Natürlich gab es für das vergangene Sportjahr auch einige Schützenschnüre und Ehrennadeln des Westfälischen Schützenbundes (WSB) zu vergeben.