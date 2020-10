Der stellvertretende Vereinsvorsitzende des Bürger-Schützen-Vereins Unna (BSV), Joachim Wehner, überbrachte einem Urgestein des Vereins die allerherzlichsten Glückwünsche zum 80.Geburtstag.

Jürgen Humpert, genannt „Miele“, vollendete am Reformationstag sein 80.Lebensjahr. Dieses Alter sieht man ihm nicht an und so kam er dann auch in sportlichem Outfit zur Haustüre, um die überbrachten Glückwünsche in gebührendem Abstand entgegen zu nehmen.

Seit 1961 ist er Mitglied im BSV und feiert demnach auch im nächsten Jahr sein 60jähriges Vereinsjubiläum. Der zweifache Familienvater und vierfache Großvater blickt zufrieden auf die lange Zeit im Bürger-Schützen-Verein zurück. Allein 17 Jahre „diente“ er dem Verein treu als Heimwart und kennt jeden Stein des Vereinsheims im Bornekamp. Der Tradition wegen trat er dem Verein damals bei und wurde in dieser Zeit Biwakkönig (1986), Biwakkaiser (1990), Schützenkönig (2001) und Schützenkaiser (2003). Befördert wurde er bis zum Hauptmann und betätigte sich zudem als Veranstaltungsoffizier.

Den Spitznamen Miele erbte er als nächster Angehöriger von seinem Onkel, der bei einem tragischen Unglück verstarb. Viele Neumitglieder erkundigten sich erstmal nach seinem richtigen Namen, denn vielen ist er nur unter diesem liebevollen Spitznamen bekannt. Einige assoziierten diesen Spitznamen zunächst mit dem langlebigen und zuverlässigen Hausgerätehersteller gleichen Namens, denn seine Arbeit im Verein war ähnlich fleißig und zuverlässig. Welchen Ursprung der Name tatsächlich hat, ist nie abschließend geklärt worden.

Beruflich begann Jürgen Humpert seine Lehre im Bergbau, wurde dann Maurer und arbeitete auch als Gärtner. Zuletzt war er bei den Stadtbetrieben Unna tätig und verabschiedete sich 1998 als „reichster Rentner“ in den Ruhestand. Diese scherzhafte Bezeichnung konnte man an ihn vergeben, da er sich die Vielzahl der dort angesammelten Überstunden irgendwann auszahlen lassen konnte.

Miele spricht über die Zeit im BSV als eine sehr schöne Zeit. Er würde sich wünschen, dass der Name BÜRGER-SCHÜTZEN-VEREIN in der Öffentlichkeit mit mehr Stolz genannt wird.

Er freut sich nicht nur darüber, im nächsten Jahr das Vereinsjubiläum zu begehen, sondern auch die Diamantene Hochzeit mit seiner Frau Adelheid zu feiern. Darüber hinaus hat er ein weiteres Ziel: Er will 100 Jahre alt werden, damit er miterlebt, dass Schalke in „seinem Jahrhundert“ kein Meister wird ! Wir gehen davon aus, dass dies genauso eintreffen wird !

Der BSV Unna wünscht ihm weiterhin alles Gute, gute Gesundheit und das wir uns nach Corona alle gesund zu diesen Ereignissen wiedersehen !