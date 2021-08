Kamen verleiht Heimat-Preis 2021 – Jetzt bewerben

Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen: Die Stadt Kamen verleiht einen Heimat-Preis – und möchte damit insbesondere bürgerschaftliches Engagement für die Gestaltung der Heimat vor Ort in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Gefördert werden sollen Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken. Der Heimat-Preis ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Vorschläge können bis zum 1. Oktober bei der Stadt Kamen eingereicht werden.

„Wir fördern, was Menschen verbindet“: Diesen Slogan zum Förderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt die Stadt Kamen gerne. Entsprechend hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 24. Juni beschlossen, am Landesprogramm „Heimat-Preis NRW“ teilzunehmen. Nach Antragstellung bei der Bezirksregierung Arnsberg liegt nunmehr die Förderzusage des Landes NRW für das Jahr 2021 vor. Ab sofort können sich alle ehrenamtlich tätigen Vereine, Initiativen und Privatpersonen in Kamen, die lokale Identität und Gemeinschaftsgefühl und damit Heimat stärken, mit ihren Projekten bewerben. Gewürdigt und prämiert werden können Projekte im Bereich Heimat, die

• Identität und Heimatbewusstsein in Kamen fördern, und /oder

• den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Kamen in besonderer Weise stärken, und /oder

• Anreize schaffen um Heimat zu entdecken, zu erfahren oder zu erleben, d. h. Heimat erlebbar zu machen, und/oder

• Kultur und Kreativität in Kamen in besonderer Weise in besonderer Weise bereichern und fördern.

Das Land NRW stellt eine Förderung (Preisgeld) von 5.000 Euro zur Verfügung, das laut Ratsbeschluss entsprechend der nachfolgenden Staffelung vergeben werden soll:

• 1.Platz: 2.500,00 €

• 2. Platz: 1.500,00 €

• 3. Platz: 1.000,00 €

Die Ermittlung der Preisträger und Verleihung des Heimat-Preises erfolgt im Jahr 2021 – nach Ablauf der Bewerbungsfrist – durch eine Jury unter Vorsitz von Bürgermeisterin Elke Kappen. Ausgeschlossen sind kommerzielle Projekte. Die Projekte oder Maßnahmen müssen öffentlich zugänglich und nachhaltig sein. Voraussetzung ist, dass die Initiativen noch in diesem Jahr durchgeführt und abgeschlossen wurden. Die Projekte müssen auf dem Gebiet der Stadt Kamen umgesetzt worden sein. Der Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. Oktober 2021. Die Vorschläge können mittels eines Vordrucks eingereicht werden, der von der Homepage der Stadt Kamen (www.stadt-kamen.de) unter dem Punkt „Aktuelles“ heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen zum Heimatpreis gibt es unter dem Link https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/heimat-preis-nordrhein-westfalen-heimatet

Rückfragen zum Heimat-Preis beantwortet bei der Stadt Kamen Fachbereichsleiterin Katrin Jubitz unter Tel. 02307/ 148-3500 bzw. per Mail an heimatpreis@stadt-kamen.de.