Die Katholische Kirchengemeinde Unna macht ein neues Angebot: die Hauskommunion. Am Sonntag alleine oder im Kreis der Familie, aber in den eigenen vier Wänden die Heilige Kommunion empfangen, dazu sollen ab sofort die Unnaer Katholik*innen ermutigt werden.

Mit diesem neuen Angebot reagiert die Pfarrei St. Katharina auf den andauernden Zustand der eingeschränkten Gottesdienste. Die Kirchen waren trotz des Shutdown im März diesen Jahres nie

geschlossen, aber lange Zeit durften keine Gottesdienste gefeiert werden. Inzwischen sind sie wieder erlaubt, aber die Hygiene- und Abstandsregeln wirken zuweilen befremdlich und erlauben zudem nur eine begrenzte Anzahl an Besucher*innen je Feier.

Es darf nicht gesungen werden, der Abstand zu den Platznachbarn ist groß, so richtige Feierstimmung kommt da nicht auf. Auch bleiben viele der Messfeier fern, weil Menschenansammlungen gemieden werden sollen, insbesondere von Angehörigen der Risikogruppen. Das sind häufig die älteren Menschen und diejenigen mit Vorerkrankungen. Auch Familien mit Kindern werden nur vereinzelt unter den Besucher*innen ausgemacht. Insbesondere in der Kirche St. Martin bildeten sie einen starken Anteil.

„Für uns Christ*innen ist Gemeinschaft untereinander und mit Jesus Christus als Stifter unserer Gemeinschaft das A und O, folglich ist der momentane Zustand auch so schwer zu ertragen“, sagt Edgar Terhorst, Seelsorger und Mitverantwortlicher für dieses Projekt. Gemeindemitglieder berichten davon, wie sehr diese Auswirkung von Corona ihnen zusätzlich zusetzen würden. Da die Verantwortlichen davon ausgehen, dass dieser Zustand noch länger anhalten wird, planen sie für die Katholischen Gemeinden Unnas für diesen Zeitraum das Angebot der „Hauskommunion“: Gemeindemitglieder, die sich wünschen, die Kommunion in ihrer häuslichen Umgebung zu empfangen, weil sie zurzeit nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können, sind herzlich gebeten, sich an einen der Seelsorger*innen zu wenden. Infos zum Angebot gibt es in den Kirchen, unter www.kirche-unna.de, telefonisch im Pfarrbüro (Tel. 02303/ 14939) oder bei Edgar Terhorst (Tel. 02303/ 3050486).