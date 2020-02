Kinder mit Handicap willkommen

Die Gesundheitssportabteilung des Holzwickeder Sport-Clubs (HSC) bietet einen neuen Kurs aus dem Bereich der orthopädischen Rehatherapie für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren an.



Durch Training der Ausdauer, Koordination, Gleichgewichtssinn und eigener Körperwahrnehmung soll das Kursangebot helfen, Kindern und Jugendlichen mit orthopädischen Einschränkungen bzw. Erkrankungen spielerisch an die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten heranzuführen.

Zum Anderen wird dadurch die Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins bei den Kindern und Jugendlichen geweckt und das Selbstvertrauen gestärkt. Kursinhalte und Schwerpunkte werden dem Alter entsprechend von einer qualifizierten Rehasport-Übungsleitern umgesetzt. Für die Teilnahme an dem Kurs ist eine Verordnung eines Hausarztes oder Kinderarztes (Verordnung Formular 56) nötig. Bei ausreichender Teilnehmerzahl findet der Kurs regelmäßig ab dem 19. Februar um 18.15 Uhr im Übungsraum der Geschäftsstelle an der Hauptstr. 47 in Holzwickede statt. Nähere Infos unter:

www.hsc-holzwickede.de/gesundheitssport