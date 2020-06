Kinderferienspaß der Evangelischen Jugend findet online statt

Dieses Jahr dreht sich beim Kinderferienspaß der Evangelischen Jugend Unna alles um das Thema "Großstadtdschungel".

Doch miteinander toben, basteln und spielen fallen leider aus. So musste das Ferienprogramm verändert werden. Die Mitarbeitenden haben sich daher den Online-Ferien-Spaß für zu Hause einfallen lassen.

„Wir freuen uns trotzdem auf einen großartigen Kinderferienspaß mit euch“, kündigt Jugendreferent Philipp Kleffner das Alternativ-Programm an. Es wurden Bastelmaterialpakete vorbereitet und Videos gedreht. Somit können die Kinder genau sehen, wie etwas gebastelt wird. Der ein oder andere Tag hält auch ein paar Besonderheiten bereit und einen coolen Wettbewerb gibt es auch, verspricht Kleffner. Wer beim Ferienspaß mitmachen möchte, meldet sich bis zum 21. Juni telefonisch unter 02303/ 288115 oder per Email an: philipp.kleffner@kk-ekvw.de.

Weitere Ferienspaß-Angebote sind auf kijub-unna.de zu finden. Die Angebotspalette wird regelmäßig aktualisiert und angepasst.